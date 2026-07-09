Тегеран отказывается от переговоров с Вашингтоном

Тегеран не планирует возобновлять переговоры с США, пока Вашингтон придерживается своих требований по урегулированию конфликта.

Тегеран не намерен возобновлять дипломатический процесс с Вашингтоном, пока США не изменят своей позиции по урегулированию конфликта.

Как сообщил Fars дипломатический источник, Тегеран не запрашивал консультации, информация о новом раунде переговоров является ложной.

Ранее сообщалось, что США согласились провести новый раунд переговоров, который должен был пройти в Омане.

По информации Axios, США требуют от Ирана отказаться от контроля Ормузского пролива, признав его открытым. Также Вашингтон потребовал отказаться от ударов по торговым судам.

Пока остается неизвестным, какие пункты вызвали несогласие Тегерана.