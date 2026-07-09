Отдохнуть в Турции, Египте и на Южном Кавказе стало дороже — Росстат

В июне стоимость отдыха в Турции для россиян выросла на 6,5% по сравнению с маем. Также подорожал отдых в Египте, странах Южного Кавказа и Средней Азии.

За первый месяц лета 2026 года стоимость отдыха в Турции для россиян подорожала в среднем на 6,5%, следует из данных Росстата.

Также, согласно статистике, по сравнению с предыдущим месяцем достаточно сильно подорожал и Египет – на 7,9%.

Российским туристам также будет чуть дороже отдохнуть на курортах Южного Кавказа, а также в странах Юго-Восточной Азии, рассказали специалисты.

"Среди услуг зарубежного туризма изменились цены на поездки: на отдых в Египет (+7,9%), отдельные страны Юго-Восточной (+7,9%) и Средней (+3%) Азии, страны Закавказья (+6,7%), Турцию (+6,5%), Китай (+4,8%), Беларусь (+2%)"

— Росстат

Среди услуг внутреннего туризма в июне выросла почти на 5% стоимость речных круизов, также следует из информации, опубликованной на сайте Росстата.

Также стали дороже поездки на отдых на Черноморское побережье России – +2,7%.

Тем не менее, в ведомстве отметили, что в июне снизилась стоимость проживания в четырех- и пятизвездочных гостиницах.