Торговый оборот России и Армении сократился на 21%

Торговля России и Армении сократилась на 21% в этом году. Суммарный объем торговли в январе-мае составил $2,2 млрд.

Товарооборот между Россией и Арменией за первые пять месяцев текущего года сократился на 21,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, передает статистический комитет РА.

По данным статистики, страны наторговали друг с другом почти на $2,2 млрд. В январе-мае 2025 года показатель составил около $2,8 млрд.

Доля РФ также сократилась в общей структуре торговли Армении. Показатель упал с 35% до 28%.

Армения также снизила интенсивность торговых контактов со странами ЕАЭС –с 36,7% в первой половине 2025 года до 29,8% в начале этого года.