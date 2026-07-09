В Грузии назвали средний возраст вступления в брак

В Грузии провели перепись населения. Согласно обновленным данным, в браке состоят почти 2 млн граждан страны, средний возраст заключения брака составляет 25-30 лет.

Статистическая служба Грузии предоставила данные по бракам в стране. Согласно данным, средний возраст вступления в брак в Грузии составляет 25-30 лет.

Большая часть населения страны старше 15 лет находится в браке – 1,9 млн чел из 3,2 млн чел. В основном это касается граждан Грузии старше 25 лет. В диапазоне 20-25 лет в браке состоят 20% жителей республики.

Никогда себя не связывали узами Гименея порядка 688 тыс жителей страны, из них лиц старше 30 лет – около 35%.