В Ханкенди открыт отель "Ханкенди"

Одним из завершающих этапов визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Карабах и Восточный Зангезур стало открытие нового отеля в городе Ханкенди.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня вечером прибыл в Ханкенди в рамках визита на освобожденные территории – ранее он заложил фундамент водохранилища "Хакаричай" в Лачине, открыл дом-музей композитора Садыгджана в Шуше и встретился с жителями сел Кичик Галадереси (Шушинский район) и Гузейхырман (Ходжавендский район).

В Ханкенди Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия одноименного отеля "Ханкенди". Об условиях, созданные в отеле, рассказал управделами президента АР Рамин Гулузаде.

Четырехэтажный отель "Ханкенди" включает в себя 101 номер, в том числе два номера категории executive suite, три номера deluxe suite, 4 номера superior. Остальные 92 номера имеют категорию deluxe. Он рассчитан на 236 постояльцев. Также в отеле есть кафе, ресторан и спортзал.

Персонал отеля составляет 45 человек, причем 20 – это жители освобожденных территорий.