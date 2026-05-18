Президент Словакии прилетит в Азербайджан с ответным визитом

Словацкий президент Петер Пеллегрини в сопровождении министров отправляется в Баку через два дня. Помимо обширной повестки дня в Баку запланирован визит в Карабах.

Как проинформировали в президентской канцелярии Словакии, президент Петер Пеллегрини в понедельник прибудет в Азербайджан по приглашению президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Визит будет иметь официальный статус. Пеллегрини прилетит в Баку в качестве ответного политического жеста после первого в истории отношений двух государств официального визита президента АР в Словакию. Напомним, Ильхам Алиев посещал Братиславу 8-9 декабря 2025 года.

По данным канцелярии, Пеллегрини отправляется в Баку в составе правительственной делегации, куда войдут руководители Минобороны, Минэкономики, МВД и Центробанка.

Словацкая сторона планирует обсуждать с властями Азербайджана развитие сотрудничества двух государства в энергетике, промышленности и технологиях, активизацию транспортных контактов, упрощение импорта товаров из Словакии в Азербайджан и участие предприятий Словакии в проектах Великого возвращения в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Эти темы будут вынесены на повестку встреч с президентом Словакии президента Ильхама Алиева, председателя правительства Али Асадова и спикера Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой.

Петер Пеллегрини побывает в Карабахе – в Агдамском районе он ознакомится с результатами реконструкции села Баш Гарвенд по технологии "умное село" и заложит фундамент школы имени Милана Растислава Штефаника.

В Баку президент Словакии посетит Аллею шехидов и проведет встречу с республиканским апостольским префектом Владимиром Фекете.

Также в ходе официального визита Петера Пеллегрини в Азербайджан состоится Словацко-азербайджанский бизнес-форум.