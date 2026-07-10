США проведут переговоры Израиль-Ливан в Риме

Представители Израиля и Ливана при посредничестве США соберутся в Риме, чтобы обсудить запуск вывода израильских войск с ливанских территорий, который пока что не начался, несмотря на наличие соответствующего соглашения.

Как рассказали дипломатические представители Ливана, при участии США на следующей неделе состоится новый, шестой по счету раунд мирных переговоров между ливанскими и израильскими властями. Местом встречи выбран Рим.

Источник в МИД Ливана пояснил, что повестку дня шестого переговорного раунда задает заявленный Тель-Авивом план по выводу соединений ЦАХАЛ из Южного Ливана, пишет ТАСС. Бейрут планирует разместить на позициях, который оставит Израиль, официальную ливанскую армию.

Напомним, что в настоящее время между Израилем и Ливаном действует рамочное соглашение о прекращении боевых действий между ЦАХАЛ и ливанским движением "Хезболла". Израильским условием для вывода войск из соседней страны заявлено обязательство официального Бейрута обеспечить контроль над всей ливанской территорией, дабы "Хезболла" не могла атаковать Израиль.

Вывод войск Израиля из Ливана пока не начался, что и является предметом для дальнейших дискуссий между властями двух государств.