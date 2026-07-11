Министры здравоохранения России и Азербайджана встретились в Баку

Михаил Мурашко встретился с Теймуром Мусаевым. Министры здравоохранения обсудили расширение сотрудничества.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко провел встречу с министром здравоохранения Азербайджана Теймуром Мусаевым. Переговоры министров прошли в Баку.

Главы ведомств затронули вопросы партнерства в области медицинского образования, а также подготовки квалифицированных специалистов. Кроме того, стороны сфокусировали внимание на вопросах научного сотрудничества, внедрении информационных технологий.

Как отметил Мусаев, у Баку и Москвы есть перспективы для расширения сотрудничества. Мурашко заявил, что Россия заинтересована в этом. Стороны выразили уверенность в дальнейшем углублении связей в сфере здравоохранения.