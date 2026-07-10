США ударили по нескольким объектам Ирана в районе Ормузского пролива – СМИ

СМИ сообщают о новых ударах США по Ирану. На этот раз американские военные атаковали объекты, расположенные в районе Ормуза.

Вооруженные силы Соединенных Штатов атаковали ряд иранских объектов в районе Ормузского пролива. Соответствующую информацию подтвердил один из представителей администрации США.

По словам журналиста портала Axios Барака Равида, целью ударов были ракетные системы и комплексы ПВО, а также катера Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

Как отмечается, ВС США совершили атаку несколько часов назад.

Напомним, в ночь с 11 на 12 июля США вновь атаковали военные цели на территории Ирана, а КСИР в ответ обстрелял ракетами американские объекты в странах Персидского залива. Обмен ударами стал третьим за эту неделю.

После этого КСИР Ирана официально объявил о том, что Ормузский пролив полностью закрыт для транзита судов. Иранские военные отмечают, что откроют его только после того, как США перестанут вмешиваться во внутренние дела региона.