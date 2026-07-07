Альпинист из Москвы погиб в горах Кабардино-Балкарии

Тело альпиниста из Москвы было обнаружено в Эльбрусском районе КБР. Вместе с другим альпинистом он пытался совершить восхождение на гору.

В Кабардино-Балкарии в эвакуации тела альпиниста будет задействован вертолет МИ-8 МЧС Росси. Об этом рассказали накануне в Главном управлении МЧС РФ по региону.

В ведомстве отметили, что 45-летний альпинист из Москвы погиб в Эльбрусском районе. Еще один альпинист не пострадал, его доставил в лагерь.

В ГУ МЧС по КБР добавили, что эвакуация тела погибшего мужчины запланирована на воскресенье.

"Спасатели МЧС России эвакуировали 46-летнего альпиниста из г. Ставрополь, из ущелья Адыл-Су в альплагерь "Джан-Туган". В медицинской помощи не нуждается"

– пресс-служба ГУ МЧС РФ по КБР

Отмечается, что спасатели не могли эвакуировать тело в пешем порядке из-за непогоды и сложности маршрута в условиях камнепада и крутизны склонов.