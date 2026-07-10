ФИФА может расширить чемпионат мира до 64 команд

Глава ФИФА собирается вынести на обсуждение вопрос расширения стран-участниц чемпионата мира до 64. Он отметил, что уровень сборных со всех континентов продолжает расти.

Международная федерация футбола (ФИФА) может рассмотреть расширение чемпионата мира до 64 команд. Об этом заявил глава организации Джанни Инфантино.

Он подчеркнул, что эта идея обязательна должна быть обсуждена после завершения текущего мирового первенства, которое проходит в США, Канаде и Мексике.

"Весь мир должен иметь возможность мечтать о чемпионате мира, а не только Европа и Южная Америка"

– президент ФИФА

Он подчеркнул, что расширение нынешнего турнира до 48 команда стало огромным успехом. По словам Инфантино, уровень сборных со всех континентов чрезвычайно высок и продолжает расти.

Напомним, 14-15 июля на ЧМ-2026 будут сыграны полуфинальные встречи. Во вторник встретятся Франция и Испания, а в среду – Англия и Аргентина. Оба матча начнутся в 22:00 (мск).