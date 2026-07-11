США берут Ормуз под контроль – Трамп

Американский президент Дональд Трамп заявил о том, что Вашингтон намеревается взять Ормузский пролив под полный контроль, поскольку у Тегерана нет возможности противостоять США.

Соединенные Штаты берут территорию Ормузского пролива под свой контроль, такое заявление сделал президент страны Дональд Трамп.

Об этом он сообщил в прямом эфире телекомпании Fox News.

По словам американского лидера, Иран не сможет долго противостоять США, поскольку не имеет ни сил, не ресурсов.

"Мы берем под контроль Ормузский пролив. У них (Ирана – ред.) ничего нет"

– Дональд Трамп

Также, отметил он, Соединенные Штаты будут обеспечивать безопасность судоходства в проливе и намерены брать плату за проход по нему.

"Мы охраняли его просто так, а теперь собираемся охранять, но за плату. Мы просто хотим получить компенсацию за то, (...) что подвергали наших людей опасности"

– Дональд Трамп

Как подчеркнул глава Белого Дома, Тегеран и Вашингтон пришли к соглашению, но иранская сторона его якобы нарушила.

Теперь США будут "очень жестко" бить по территории Ирана, заключил Трамп.