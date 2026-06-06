В Турции после реставрации открыли Македонскую башню

После масштабной четырехлетней реконструкции в турецком городе Эдирне для посещения туристов открыли Македонскую башню и прилегающий археологический парк.

В турецком городе Эдирне историческая Македонская башня открылась для туристов после масштабной четырехлетней реставрации. Об этом сообщает издание Turizm Ajansi.

Для туристов оборудовали панорамную смотровую площадку с видом на исторический центр и мечеть Селимие, а внутри здания открыли историческую экспозицию. Стоимость входного билета составляет 5 евро, однако по понедельникам для посетителей могут действовать скидки или бесплатный вход.

Территория вокруг объекта стала музеем под открытым небом, где представлены найденные во время раскопок руины часовни X века, остатки римских бань, византийская печь для обжига керамики, а также элементы древнего водопровода и османских построек.

Отметим, Македонская башня является единственной уцелевшей из более чем 30 башен древних городских стен Эдирне. Сооружение высотой 25 м с толщиной стен до 5 м было построено римским императором Адрианом между 117 и 138 годами н.э.

Свое название объект получил из-за расположения — башня находилась в части крепости, выходящей в сторону исторической области Македония. В османский период здание основательно укрепили, после чего оно долгое время использовалось в качестве городской тюрьмы.