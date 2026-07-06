ЕС объявил о запуске инициативы Team Gaza

Новая международная инициатива Team Gaza направлена на восстановление сектора Газа. На эти цели потратят почти 900 млн евро.

Евросоюз запустил международную инициативу Team Gaza, которая направлена на восстановление сектора Газа. Об этом сообщает Еврокомиссия.

Решение о запуске было принято на прошедшем в Брюсселе 2-м заседании Группы доноров Палестины. Во встрече участвовали представили 65 стран и международных организаций.

В рамках данной инициативы на восстановительные проекты направят 883,6 млн евро. Средства пойдут на восстановление систем водоснабжения и санитарии, расчистку завалов, управление отходами, а также на поддержку здравоохранения, энергетики, сельского хозяйства и продовольственной безопасности.

Страны ЕС и партнеры также заключили новые соглашения о выделении 41,7 млн евро дополнительной помощи Палестинской автономии через механизм PEGASE.

Кроме того, Еврокомиссия подтвердила финансирование в размере 310 млн евро на 2026–2027 годы.