ЕС объявил о запуске инициативы Team Gaza

Евросоюз запустил международную инициативу Team Gaza, которая направлена на восстановление сектора Газа. Об этом сообщает Еврокомиссия.
Решение о запуске было принято на прошедшем в Брюсселе 2-м заседании Группы доноров Палестины. Во встрече участвовали представили 65 стран и международных организаций.
В рамках данной инициативы на восстановительные проекты направят 883,6 млн евро. Средства пойдут на восстановление систем водоснабжения и санитарии, расчистку завалов, управление отходами, а также на поддержку здравоохранения, энергетики, сельского хозяйства и продовольственной безопасности.
Страны ЕС и партнеры также заключили новые соглашения о выделении 41,7 млн евро дополнительной помощи Палестинской автономии через механизм PEGASE.
Кроме того, Еврокомиссия подтвердила финансирование в размере 310 млн евро на 2026–2027 годы.