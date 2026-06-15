На Ставрополье построят 17 спортивных объектов до конца года

До конца 2026 года в Ставропольском крае будет реализовано строительство 17 спортивных объектов, рассказали в спортивном ведомстве региона.

В Ставропольском крае до конца текущего года будет построено 17 спортивных объектов, рассказала в ходе пресс-конференции сообщила министр физической культуры и спорта региона Вероника Тайдакова.

По ее словам, это будут новые площадки для ГТО и специальные "умные" площадки.

Также глава спортивного ведомства рассказала, что в прошлом году на Ставрополье было реализовано всего 10 подобных проектов.

"Если в 2025 году мы строили 10 объектов, то в этом году у нас их уже 17(…) Из этих 17 объектов - 8 площадок ГТО и 4 умных площадки"

– Вероника Тайдакова

Кроме того, министр анонсировала планы на 2027 год: будут построены всего две новых площадки, но они будут более крупные.

"На следующий год число новых умных площадок не увеличится, они просто будут крупнее. Если в этом году стоимость каждой площадки примерно 12 млн, то на следующий год нам будет выделено строительство, скорее всего, двух площадок, но они будут в два раза больше"

– Вероника Тайдакова