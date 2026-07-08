Власти Киргизии запретили вывоз из страны нефти и нефтепродуктов

Вслед за Казахстаном власти Киргизии установили запрет на вывоз топлива из страны, который распространяется на автомобильные и железнодорожные перевозки и будет действовать до стабилизации внутреннего рынка.

Кабинет министров Киргизии ввел временный запрет на вывоз из страны нефти и большинства видов нефтепродуктов автомобильным и железнодорожным транспортом, документ подписал председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев, сообщает пресс-служба.

"Эта мера призвана обеспечить топливом внутренний рынок страны, защитить ее энергетическую безопасность и предотвратить дефицит нефтепродуктов и будет действовать до насыщения внутреннего рынка или создания общего рынка нефти и нефтепродуктов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)"

- сообщение

Согласно постановлению, под запрет на экспорт автомобильным и железнодорожным транспортом подпадают сырая нефть и нефтепродукты, включая бензин и дизельное топливо. Исключение сделано для нафты, мазута и печного топлива, которые после переработки должны вернуться в страну, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Срок действия постановления пока ограничен 1 апреля 2027 года: а вот ограничения на импорт, предусмотренные документов, до указанной даты применяться не будут.

Напомним, ранее мы писали о том, что власти Казахстана планируют продлить запрет на экспорт некоторых видов нефтепродуктов за пределы республики до 22 мая 2027 года ради стабильности внутреннего рынка топлива, говорится в проекте приказа министерства энергетики республики.

Дополнительно с 1 января по 30 июня 2027 года планируется запретить экспорт легких дистиллятов, авиакеросина, газойлей, толуола, ксилола и нефтяного битума за пределы таможенной территории ЕАЭС.