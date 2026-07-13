Мы должны всемерно развивать свои отношения с Азербайджаном – Кремль

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что российско-азербайджанские отношения основаны на прочной и дружественной связи, в укреплении которой заинтересованы как в Москве, так и в Баку.

Россия заинтересована в выстраивании разностороннего партнерства с Азербайджаном, такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Об этом он заявил в ходе общения с представителями прессы.

В Москве придерживаются прагматичного подхода в процессе выстраивания отношений с соседями, особенно с теми, с которыми существуют близкие отношения.

"Существует целый ряд государств, с которыми нас связывают близкие отношения. Здесь мы придерживаемся прагматичного подхода"

– Дмитрий Песков

Никакие возможные разногласия по некоторым вопросам не бросают какую-либо тень на наши двусторонние отношения, подчеркнул представитель Кремля.

"Мы считаем, что мы должны всемерно развивать наши отношения, тем более с такой страной, как Азербайджан"

– Дмитрий Песков

Приоритеты в отношениях Москва-Баку

Директор Центра истории Кавказа Ризван Гусейнов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о ключевых интересах Азербайджана в развитии отношений с Россией.

"Приоритетом для Баку является экономическая составляющая. Между Азербайджан и Россией существуют дружественные отношения на стратегическом уровне как между двумя суверенными государствами, и Баку ратует за то, чтобы сотрудничество с Москвой развивалось именно с учетом этого. Я думаю, это находит полное понимание с российской стороны", - прежде всего сказал он.

"Важно, что по таким темам, как расширение транзита российских грузов через Азербайджан, совершенствование логистики, укрепление торговых контактов и сотрудничество в энергетике, между нашими странами нет никаких проблем и не будет. Обе страны понимают, насколько выгодно и России, и Азербайджану наше взаимодействие какую роль мы играем на Южном Кавказе и на Каспии, а также какова наша ответственность за ситуацию в регионе в целом", - отметил Ризван Гусейнов.

"Мы знаем, что для России в приоритете находится проект Международного транспортного коридора "Север-Юг". Азербайджан полностью поддерживает реализацию проекта, готов и дальше по нему взаимодействовать с российской стороной. Более того, Баку самостоятельно вносит вклад в создание соответствующей инфраструктуры. Конечно, многое зависит от позиции Ирана, и здесь важно понять, как три государства будут взаимодействовать по теме "Север-Юга"", - заключил директор Центра истории Кавказа.