Отношения Москвы и Баку полностью нормализованы и позитивно развиваются – Ильхам Алиев

Глава Азербайджана заявил о том, что российско-азербайджанские отношения снова имеют положительную динамику и, несмотря на сложный период в прошлом, сейчас полностью нормализовались.

Отношения России и Азербайджана в настоящее время полностью нормализовались, такое заявление сделал президент АР Ильхам Алиев.

Об этом он сказал на встрече с участниками IV Шушинского Глобального медиафорума, отвечая на вопрос эксперта Российского совета по международным делам Алексея Наумова.

Как подчеркнул азербайджанский лидер, прежде в российско-азербайджанских отношениях были сложности, которые сегодня уже остались в прошлом.

"Были сложности. Да, мы все о них знаем, но важно, что этот этап уже остался позади. Я бы сказал, что отношения полностью нормализованы"

– Ильхам Алиев

Президент отметил, что Баку очень ценит партнерство с Москвой, сейчас отношения имеют позитивную динамику.

При этом он рассказал, что контакты ведутся на всех уровнях – между правительствами, внешнеполитическими ведомствами, по линии сопредседателей межправительственной комиссии, а также администрациями президентов.

Ильхам Алиев высоко оценил вклад президента РФ Владимира Путина в процесс нормализации двусторонних отношений.

"Мы видели заявления официальных лиц РФ, включая президента Владимира Путина, относительно динамики отношений. Все идет хорошо, и мы этому рады"

– Ильхам Алиев

По словам главы Азербайджана, позитивная динамика в отношениях важна "как для двустороннего формата, так и для более широкой географии".

"Они (отношения - ред.) охватывают как традиционные сферы взаимодействия, так и новые направления, которые возникают сегодня. Конечно, очень важную роль играют транспортная составляющая, торговля и гуманитарное сотрудничество"

– Ильхам Алиев

Перспективы России и Азербайджана

Главный редактор журнала "Национальная оборона", военный аналитик Игорь Коротченко в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о дальнейших горизонтах союзнического взаимодействия России и Азербайджана.

"Стоит ожидать развития всего спектра политических, экономических, межрегиональных и культурных связей России и Азербайджана. Поскольку проблемы, которые существовали, в значительной мере решены и, по оценкам первого лица Азербайджана, отношения нормализованы, это означает, что нет никаких препятствий для углубления всего спектра сотрудничества", - прежде всего сказал он.

"Я полагаю, экономические и межрегиональные связи имеют первостепенное, приоритетное значение, так как экономика в современном мире весьма важна. В рамках этого направления особое значение имеет Международный транспортный коридор "Север-Юг", чья западная ветка проходит по территории Азербайджана – стабильная работа этого масштабного мультимодального коридора создает для России значимый альтернативный канал связи для торгового оборота со странами глобального Юга", - продолжил Игорь Коротченко.

"Главная задача — обеспечить для наших стран отсутствие в Прикаспии и на Южном Кавказе любых внерегиональных игроков, особенно их разведывательной и силовой компонент, создающих риски неизбежной дестабилизации. Есть и совместные задачи в плане борьбы с неоколониализмом. Азербайджан имеет очень хорошие компетенции по противодействию неоколониальной политике Франции. Я думаю, что России надо учитывать этот опыт и, может быть, совместно реализовывать программы в данной сфере", - предложил главный редактор "Национальной обороны".

"Параллельно с ключевыми стратегическими направлениями стоит развивать трек экспертной дипломатии, который позволяет сглаживать те отдельные моменты напряженности, которые возникают время от времени. Это нужно для того, чтобы были альтернативные каналы доведения информации и выработки подходов для обеспечения независимости союзнических российско-азербайджанских отношений от какой-либо политической конъюнктуры и недобросовестности внешних игроков", - подчеркнул Игорь Коротченко.

Эксперт также отметил позитивный опыт сотрудничества России с Азербайджаном во время горячей фазы иранского конфликта. "Поставки российской гуманитарной помощи в Иран в марте-апреле осуществлялись в значительной мере через территорию Азербайджана. И точно так же через территорию Азербайджана была проведена эвакуация части российских граждан из Ирана. Обе страны проявили дополнительные усилия по стабилизации и гуманитарные проблемы в Иране решались с позиции активного добрососедства со стороны России и Азербайджана", - заключил он.