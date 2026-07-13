Вестник Кавказа

США объявили о возобновлении морской блокады Ирана

Вид на море
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В США сообщили о возобновлении морской блокады Ирана. В понедельник ее анонсировал президент Дональд Трамп.

Морская блокада Ирана вновь вступила в силу полчаса назад. Об этом информирует Центральное командование ВС Соединенных Штатов (CENTCOM).

"Силы США сегодня в 16.00 по времени восточного побережья США (23.00 мск - ред.) возобновили морскую блокаду судов, следующих в иранские порты и прибрежные районы и из них"

– CENTCOM

В настоящее время на Ближнем Востоке действуют более двух десятков боевых кораблей ВМС США и сотни военных самолетов.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп объявил о возобновлении морской блокады Ирана. При этом он отметил, что остальные страны могут свободно пользоваться Ормузским проливом.

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