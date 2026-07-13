США могут ввести пошлины в 100% против закупающих нефть из РФ стран – СМИ

The Wall Street Journal: Конгресс США готовит законопроект о повышенных пошлинах против покупателей российской нефти.

Конгресс США прорабатывает законопроект об усилении рестрикций против РФ. В рамках инициативы планируется ввести пошлины в 100% против стран, которые закупают российскую нефть, передает The Wall Street Journal.

Как отмечает газета, законопроект направлен на Китай и Индию, которые являются главными импортерами российских энергоресурсов. Санкционный законопроект также предусматривает ограничения в сфере обороны, финансов и энергетики.

Отмечается, что финальное решение о пошлинах остается за Дональдом Трампом. Как подчеркивает WSJ, реализация инициативы станет первым случаем для США, когда пошлины будут использоваться как инструмент геополитического противостояния.

Трамп ранее заявил, что вероятность принятия законопроекта велика, однако некоторые положения еще предстоит рассмотреть.