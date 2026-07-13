Вестник Кавказа

Россия и Турция намерены развивать климатическое сотрудничество

Россия и Турция намерены развивать климатическое сотрудничество
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Москва и Анкара планируют подписать соглашение на уровне правительств, которое создаст условия для развития контактов в сфере климата.

Представители РФ и Турции выступили за подписание межправительственного соглашения о взаимном признании соглашений в климатической сфере. Делегации Москвы и Анкары провели встречу в Анталье, информирует пресс-служба Кремля. 

Позицию Москвы представил помощник президента РФ, спецпредставитель президента по вопросам климата и водных ресурсов Руслан Эдельгериев, со стороны Анкары присутствовал глава Министерства окружающей среды Мурат Курум. 

"Руслан Эдельгериев отметил, что такой документ позволит гармонизировать нормативную базу двух государств и создаст благоприятные условия для развития практического российско-турецкого сотрудничества"

– пресс-служба Кремля 

Напомним, что  в ноябре этого года Анталья примет 31-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

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