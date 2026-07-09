Вестник Кавказа

Израиль готов мощно ответить Ирану в случае атаки

Безр-Шева
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Премьер Израиля пригрозил Ирану ответным ударом в случае его атаки. Он подчеркнул, что еврейское государство готово к любому сценарию развития событий.

Израиль мощно ответит Ирану, если Исламская Республика решит атаковать еврейское государство. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

"Я скажу лидерам Ирана: не рассчитывайте на то, что будет тихо, если вы на нас нападете... (Если Иран атакует – прим. ред.) будет гораздо более мощный удар"

– Биньямин Нетаньяху

Он также подчеркнул, что Израиль готов к любому сценарию развития событий в регионе.

Напомним, на прошлой неделе глава Минобороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что еврейское государство готово возможному возобновлению военной кампании против Ирана.

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