Израиль готов мощно ответить Ирану в случае атаки

Премьер Израиля пригрозил Ирану ответным ударом в случае его атаки. Он подчеркнул, что еврейское государство готово к любому сценарию развития событий.
Израиль мощно ответит Ирану, если Исламская Республика решит атаковать еврейское государство. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
"Я скажу лидерам Ирана: не рассчитывайте на то, что будет тихо, если вы на нас нападете... (Если Иран атакует – прим. ред.) будет гораздо более мощный удар"
– Биньямин Нетаньяху
Он также подчеркнул, что Израиль готов к любому сценарию развития событий в регионе.
Напомним, на прошлой неделе глава Минобороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что еврейское государство готово возможному возобновлению военной кампании против Ирана.