Вестник Кавказа

Трамп передумал вести переговоры с Ираном

Дональд Трамп
© Фото: Сайт Белого дома
Глава Белого дома отказался вести переговоры с Ираном. Ранее на этой неделе он допускал, что сделка США с Ираном все еще возможна.

Президент Соединенных Штатов в данный момент не собирается вести переговоры с Ираном. Об этом сообщил сам глава Белого дома.

Отвечая на вопрос о том, не вел ли Вашингтон переговоры с неправильными людьми, Трамп подчеркнул, что теперь уже он не хочет никаких переговоров, передает Fox News.

"Что ж, теперь я не хочу вести переговоры"

– американский лидер

Напомним, накануне Трамп допустил, что сделка США с Ираном все еще возможна. 

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