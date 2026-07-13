Трамп передумал вести переговоры с Ираном

Глава Белого дома отказался вести переговоры с Ираном. Ранее на этой неделе он допускал, что сделка США с Ираном все еще возможна.
Президент Соединенных Штатов в данный момент не собирается вести переговоры с Ираном. Об этом сообщил сам глава Белого дома.
Отвечая на вопрос о том, не вел ли Вашингтон переговоры с неправильными людьми, Трамп подчеркнул, что теперь уже он не хочет никаких переговоров, передает Fox News.
"Что ж, теперь я не хочу вести переговоры"
– американский лидер
Напомним, накануне Трамп допустил, что сделка США с Ираном все еще возможна.