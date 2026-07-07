Вестник Кавказа

"Вкусно - и точка" придет в Чечню в этом году

"Вкусно - и точка" придет в Чечню в этом году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
До конца 2026 года первые рестораны сети "Вкусно - и точка" появятся в Чечне. В целом компания намерена расширять присутствие в СКФО.

В ближайшие годы в СКФО откроется до 15 ресторанов сети "Вкусно - и точка", рассказал гендиректор компании Олег Пароев.

"В республиках Северного Кавказа работает наш партнер-франчайзи, уже есть предприятия в Нальчике и Владикавказе. В течение 5 лет они планируют открыть до 15 предприятий, в этом году запланировано открытие в Чечне"

– Олег Пароев

Он уточнил, что и в других регионах России сеть расширяется в последние годы. Обычно компания перед выходом в новый регион просчитывает модель и изучает рынок, чтобы выяснить потенциал, поделился Пароев в беседе с ТАСС.

"Нам важно, чтобы при открытии новых объектов не снижались показатели уже действующих предприятий, для этого мы предлагаем гостям разные сервисы и каналы продаж - авто, кафе, доставка и так далее"

– Олег Пароев

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
590 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео
реклама
UNEC





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.