Расходы США на войну с Ираном могут вырасти втрое – СМИ

Изначально в США рассчитывали, что война с Ираном обойдется в несколько десятков миллиардов долларов. Однако последние оценки показывают, что расходы могут вырасти до $100 млрд.

Расходы Соединенных Штатов на войну с Ираном могут утроиться. Об этом сообщают информированные источники.

В частности, трое американских чиновников и несколько человек, знакомых с внутренними оценками ситуации, отмечают, что война с Ираном может обойтись в $80-100 млрд, что более чем в три раза больше последней оценки.

Ранее предполагалось, что противостояние с Исламской Республикой обойдется в $30 млрд.

Ранее сегодня стало известно, что президент США Дональд Трамп провел закрытое совещание с ключевыми сотрудниками своей администрации, обсудив с ними возможность расширения масштабов боевых действий против Ирана.