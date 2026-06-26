В Нацбанке Грузии объяснили причины роста инфляции

Рост цен на топливо пусть косвенно, но все же сказался на росте инфляции в Грузии, сообщили в Национальном банке страны. При этом цены на топливо на местном рынке практически не изменились, отметили в банке.

Годовая инфляция в Грузии на июнь месяц составила 5,8% при целевом показателе 3%, хотя по сравнению с маем она выросла всего на 0,1%, сообщили в Национальном банке страны.

Основная причина роста - повышение цен на топливо в мире, это связано с нарушением поставок нефти через Ормузский пролив из-за военных действий на Ближнем Востоке, что пусть и косвенно, но влияет на экономику Грузии, уверены в банке, передает Sputnik Грузия.

"Наибольшее влияние на внутреннюю инфляцию оказывают цены на хлеб, мясо и сыр (+2,8 п.п.). Наиболее значительный вклад в инфляцию смешанных товаров (6,2%) пришелся на плату за электроэнергию (+1,8 п.п.) и предметы из золота (+0,8 п.п.)"

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Любопытно, что при этом цены на топливо на местном рынке в июне по сравнению с предыдущим месяцем практически не изменились, а стоимость некоторых продуктов питания из-за сезонных факторов даже снизилась, отметили в пресс-службе финансового регулятора.

Тем не менее, инфляция затронула продукцию местного производства (5,7%), а инфляция импортной продукции выросла до 6,1%: это следствие повышения цен на топливо, добавили в Нацбанке Грузии.