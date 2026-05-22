Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит Казахстан с рабочим визитом

Руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси с 25 по 27 мая посетит Казахстан и проведет двусторонние переговоры для подписания ряда документов о сотрудничестве.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси с 25 по 27 мая проведет в Казахстане переговоры с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Казахстана.

Стороны планируют подписать дорожную карту по углублению взаимодействия на ближайшие 10 лет. Программа визита также включает утверждение других документов о сотрудничестве в области науки и ядерной медицины

Напомним, предыдущая встреча Рафаэля Гросси и Касым-Жомарта Токаева состоялась в 2023 году. Спустя год большинство участников референдума в Казахстане поддержали строительство первой АЭС, возведением которой займется Росатом совместно с МАГАТЭ.

Ранее Касым-Жомарт Токаев на встрече с министром иностранных дел Бразилии Мауро Виейрой выразил готовность содействовать решению иранской ядерной проблематики. Президент Казахстана напомнил о функционировании в Усть-Каменогорске единственного в мире Банка низкообогащенного урана МАГАТЭ.