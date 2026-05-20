Путин едет в Казахстан

Визит президента России в Казахстан состоится на следующей неделе. В ходе поездки он примет участие в заседании глав стран ЕАЭС.

Президент России Владимир Путин отправится в конце мая с визитом в Казахстан. Об этом рассказал Павел Зарубин, автор информационной службы "Вести".

Он подчеркнул, что глава российского государства посетит центральноазиатскую республику в середине следующей недели.

"В середине недели состоится государственный визит в Казахстан. Там же, в Астане, пройдет новый саммит Евразийского экономического союза"

– Павел Зарубин

Напомним, 29 мая в Астане состоится заседание глав стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Ожидается, что на нем будет обсуждаться статус Армении в ЕАЭС. Встреча пройдет без премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Ранее глава правительства РА подчеркивал, что не приедет на саммит из-за предвыборной кампании.

