Азербайджан за полгода поставил в Армению товаров на $17 млн

В Азербайджане сообщили об экспорте в Армению. За полгода он превысил $17 млн. Основу экспорта составляют нефтепродукты.

Экспорт Азербайджана в Армению за шесть месяцев составил более $17 млн.

Согласно данным Госкомстата Азербайджана, в январе-июне этого года в Армению был осуществлен экспорт товаров на сумму $17 млн 128,64 тыс.

При этом импорт из Армении почти не производится, за полгода в Азербайджан было поставлено армянских товаров на $960.

В целом экспорт Азербайджана в другие страны составил за полгода $16 млрд 320 млн, импорт - $8 млрд 341 млн. Экспорт АР за год увеличился на 26,7%, импорт, напротив, сократился на 27,6%.