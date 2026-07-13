Вестник Кавказа

Азербайджан за полгода поставил в Армению товаров на $17 млн

Товарный поезд
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Азербайджане сообщили об экспорте в Армению. За полгода он превысил $17 млн. Основу экспорта составляют нефтепродукты.

Экспорт Азербайджана в Армению за шесть месяцев составил более $17 млн.

Согласно данным Госкомстата Азербайджана, в январе-июне этого года в Армению был осуществлен экспорт товаров на сумму $17 млн 128,64 тыс.

При этом импорт из Армении почти не производится, за полгода в Азербайджан было поставлено армянских товаров на $960.

В целом экспорт Азербайджана в другие страны составил за полгода $16 млрд 320 млн, импорт - $8 млрд 341 млн. Экспорт АР за год увеличился на 26,7%, импорт, напротив, сократился на 27,6%.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
395 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео
реклама
UNEC





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.