Трамвайную линию в Тбилиси построит компания из Турции

Трамвайную линию в Тбилиси будет строить турецкая EmreRay, выигравшая тендер, предложив более низкую цену. Проект должен быть реализован за 36 месяцев.

Турецкая компания EmreRay выиграла тендер на строительство трамвайной линии в грузинской столице.

Компания построит линию от Дидубе до Диди Дигоми, которая будет включать 11 остановок и депо. Протяженность трамвайной линии в Тбилиси составит 7,5 км. На реализацию выделено 36 месяцев, часть времени уйдет на разработку проекта, 24 месяца отведены на строительство.

Компания EmreRay выиграла тендер, запросив за работы на 31% меньше стартовой оценки в 416,6 млн ($160 млн) и намерена построить в Тбилиси трамвайную линию за 287,6 млн лари ($109 млн).

В октябре прошлого года мэрия Тбилиси объявила тендер на проектирование и строительство трамвайной линии. Теперь в планах столичной мэрии открыть отдельный тендер на закупку 10 трамваев.