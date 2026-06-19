Кубачи названы лучшим центром народных промыслов России

Кубачинский художественный комбинат стал победителем I Национальной премии России в области народных художественных промыслов в номинации "Лучшее место традиционного бытования народных художественных промыслов".

В Москве в Совете Федерации накануне впервые награждали лауреатов I Национальной премии РФ в области народных художественных промыслов. Победителем в одной из номинаций стал Кубачинский художественный комбинат из Дагестана, сообщили в министерстве по туризму и народным художественным промыслам региона.

"Кубачинский художественный комбинат стал лауреатом I Национальной премии Российской Федерации в области народных художественных промыслов, одержав победу в номинации "Лучшее место традиционного бытования народных художественных промыслов"

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Высшую награду знаменитое дагестанское село получило как один из главных центров народного искусства России, заявила на церемонии председатель Совфеда Валентина Матвиенко, вручавшая награды вместе с министром промышленности и торговли РФ Антоном Алихановым, передает портал "Это Кавказ".

Предприятия народных художественных промыслов малых городов и сел помогают сохранять культурное наследие страны: народные художественные промыслы формируют узнаваемые региональные бренды и открывают новые возможности для реализации проектов в сферах дизайна, моды и туризма, подчеркнула Матвиенко.

Высокая федеральная награда подтвердила статус Кубачи как одного из центров народного искусства России и стала признанием его уникальной школы, традиции которой сохраняются и передаются из поколения в поколение на протяжении веков, заявили в Минтуризма Дагестана.