Глава МИД Азербайджана совершит визит в Москву

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов завтра прибудет в Москву, в ходе двухдневного визита у него запланирована встреча с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Завтра, 16 июля, в столицу России прибывает министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов – в ходе его двухдневного визита запланирована встреча с его российским коллегой Сергеем Лавровым, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"С 16-17 июля министр иностранных дел Азербайджанской республики посетит Российскую Федерацию с официальным визитом и состоятся его переговоры с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым"

- Мария Захарова

Напомним, ранее мы писали о том, что российско-азербайджанские отношения основаны на прочной и дружественной связи, в укреплении которой заинтересованы как в Москве, так и в Баку, заявил накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Москве придерживаются прагматичного подхода в процессе взаимодействия с соседями, особенно с теми, с которыми существуют близкие отношения, и Россия заинтересована в выстраивании разностороннего партнерства с Азербайджаном, отметил Песков в ходе общения с представителями прессы.