На авиарынок Грузии вышла третья китайская авиакомпания

Власти Грузии связывают новое авиасообщение между Тбилиси и китайским Шанхаем с дальнейшим укреплением политических и экономических контактов между двумя странами и выходом на новый уровень стратегического партнерства.

Полеты в столицу Грузии накануне начала третья по счету китайская авиакомпания - China Eastern Airlines, она будет выполнять прямые регулярные авиарейсы между Тбилиси и Шанхаем.

В торжественной церемонии, посвященной запуску прямых регулярных рейсов между Тбилиси и Шанхаем, принял участие премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает Sputnik Грузия.

Китай является мирным государством, полностью ориентированным на прогресс, поэтому для Грузии дружба с КНР имеет исключительное значение, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая на церемонии, посвященной запуску прямых регулярных рейсов между Тбилиси и Шанхаем.

"Партнерство, дружба и отношения с Китаем имеют для нас исключительное значение. Китай - мирное государство, полностью ориентированное на развитие, модернизацию и прогресс, и прямое авиасообщение станет важным фактором дальнейшего развития двусторонних отношений"

- Ираклий Кобахидзе

Для Грузии нас очень важно тесное политическое сотрудничество, и страна делает все возможное для дальнейшего укрепления двусторонних отношений. Особое внимание уделяется сотрудничеству в сферах образования и культуры, отметил Кобахидзе.

Глава грузинского правительства напомнил: два года назад страны подписали соглашение о стратегическом партнерстве, и оно уже принесло им конкретные и ощутимые результаты.

После введения взаимного безвизового режима между двумя странами интерес китайских авиакомпаний к Грузии возрос, его подкрепляет и выход на новый уровень двусторонних отношений - стратегическое партнерство, соглашение о котором стороны заключили в июле 2023 года, напомнил Ираклий Кобахидзе.