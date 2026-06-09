На авиарынок Грузии вышла третья китайская авиакомпания

Полеты в столицу Грузии накануне начала третья по счету китайская авиакомпания - China Eastern Airlines, она будет выполнять прямые регулярные авиарейсы между Тбилиси и Шанхаем.
В торжественной церемонии, посвященной запуску прямых регулярных рейсов между Тбилиси и Шанхаем, принял участие премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает Sputnik Грузия.
Китай является мирным государством, полностью ориентированным на прогресс, поэтому для Грузии дружба с КНР имеет исключительное значение, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая на церемонии, посвященной запуску прямых регулярных рейсов между Тбилиси и Шанхаем.
"Партнерство, дружба и отношения с Китаем имеют для нас исключительное значение. Китай - мирное государство, полностью ориентированное на развитие, модернизацию и прогресс, и прямое авиасообщение станет важным фактором дальнейшего развития двусторонних отношений"
- Ираклий Кобахидзе
Для Грузии нас очень важно тесное политическое сотрудничество, и страна делает все возможное для дальнейшего укрепления двусторонних отношений. Особое внимание уделяется сотрудничеству в сферах образования и культуры, отметил Кобахидзе.
Глава грузинского правительства напомнил: два года назад страны подписали соглашение о стратегическом партнерстве, и оно уже принесло им конкретные и ощутимые результаты.
После введения взаимного безвизового режима между двумя странами интерес китайских авиакомпаний к Грузии возрос, его подкрепляет и выход на новый уровень двусторонних отношений - стратегическое партнерство, соглашение о котором стороны заключили в июле 2023 года, напомнил Ираклий Кобахидзе.