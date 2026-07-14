Сборная Аргентины вышла в финал чемпионата мира

Аргентина второй раз подряд выходит в финал чемпионата мира по футболу, обыграв Англию со счетом 2:1.

Сборная Аргентины сыграет в финальном матче чемпионата мира по футболу в США. Во втором полуфинале аргентинцы одолели англичан со счетом 2:1.

Принципиальное противостояние двух титанов мирового футбола, подогретое историей, не изобиловало красивыми моментами, но было с избытком наполнено борьбой и стыками. Первый тайм не принес голов, однако второй начался с гола англичанина Энтони Гордона, который на 55-й минуте замкнул фланговую подачу.

Южноамериканцы после пропущенного мяча не растерялись и поступательно наращивали давление, которое привело к ответному голу Энцо Фернандеса на 85-й минуте, который мощным дальним ударом поразил ворота Джордана Пикфорда.

Англичане так и не смогли оправиться после выстрела Фернандеса, а давление "альбиселесте" не ослабевало. На второй добавленной к основному времени минуте Лаутаро Мартинес замкнул навес легендарного Лионеля Месси.

Финальный штурм Англии не увенчался успехом. Аргентина отправляется в финал, где сыграет с Испанией. Англия поборется за "бронзу" с Францией.