Израиль выведет войска из шести населенных пунктов Ливана

Al Jadeed: Израиль выведет войска из шести населенных пунктов на юге Ливана. Рассматривается вариант с привлечением миротворцев ООН для контроля над ситуацией.

Израильская армия оставит шесть населенных пунктов на юге Ливана. Кроме того, Тель-Авив и Бейрут в ходе переговоров в Риме договорились о создании пилотной зоны в районе реки Литани, передает Al Jadeed со ссылкой на источник.

ЦАХАЛ оставит следующие поселения: Бурдж-Калавай, Заутар-эль-Гарбия, Заутар-эш-Шаркия, Серифа, Фрун и Эль-Гандурия. Эти населенные пункты займут части ливанской армии.

Источник телеканала не сообщил, какой стороне будет поручено контролировать процесс реализации положений урегулирования. Не исключается вариант с привлечением миротворцев ООН.