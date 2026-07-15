Нетаньяху перенес визит в США на конец июля

Биньямин Нетаньяху перенес запланированный визит в Соединенные Штаты Америки на конец июля из-за изменения даты похорон сенатора Линдси Грэма.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отложил свой визит в США на следующей неделе до конца июля. Об этом сообщил портал Ynet со ссылкой на информацию из канцелярии главы правительства.

​Отмена поездки связана с тем, что похороны Линдси Грэма (внесен в российский перечень террористов и экстремистов), умершего 11 июля, по всей вероятности будут отложены до конца текущего месяца.

​Напомним ранее 18 июля Нетаньяху планировал отправиться с визитом в США. В ходе поездки израильская сторона намеревалась обсудить с Белым домом возможность встречи премьера с Дональдом Трампом, которая на текущий момент официально не запланирована, однако ожидается израильскими властями в будущем.