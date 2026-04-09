Произошло схождение благодатного огня в Иерусалиме

Произошло схождение благодатного огня в Иерусалиме
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Схождение благодатного огня прошло в Храме Гроба Господня в Иерусалиме накануне Пасхи, в Великую Субботу.

Благодатный огонь сошел накануне Пасхи в храме Гроба Господня (храме Воскресения Христова) в Иерусалиме, сообщают СМИ.

Это произошло в Кувуклии – часовне, расположенной в центре храма Воскресения Христова, где находится Гроб Господень – одна из самых почетаемых христианских святынь. Здесь, согласно христианскому вероучению, было похоронено тело Иисуса Христа после распятия.

Традиционно, схождение благодатного огня символизирует само воскрешение Иисуса Христа, происходит это в Великую Субботу накануне православной Пасхи.

Напомним, в Москву благодатный огонь будет доставлен делегацией фонда Андрея Первозванного. 

 

