Благодатный огонь доставят в РФ накануне Пасхи

В Великую Субботу на территорию России будет доставлен Благодатный огонь, его смогут увидеть жители более чем 50 городов страны.
Благодатный огонь будет доставлен в Россию накануне Пасхи, 11 апреля, сообщила пресс-служба фонда Андрея Первозванного.
Уточняется, что он будет доставлен сотрудниками фонда при поддержке Государственной транспортной лизинговой компании и корпорации "Роскосмос".
"В 2026 году Благодатный огонь будет доставлен в Москву при поддержке Государственной транспортной лизинговой компании самолетом "Валентина Терешкова" госкорпорации Роскосмос"
– пресс-служба фонда Андрея Первозванного
Согласно публикации, в Великую Субботу Благодатный огонь смогут принять представители различных епархий.
В том числе, в 15 храмов столицы и более чем 50 городов по всей стране, уточнили в фонде.