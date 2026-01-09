Благодатный огонь доставят в РФ накануне Пасхи

В Великую Субботу на территорию России будет доставлен Благодатный огонь, его смогут увидеть жители более чем 50 городов страны.

Благодатный огонь будет доставлен в Россию накануне Пасхи, 11 апреля, сообщила пресс-служба фонда Андрея Первозванного.

Уточняется, что он будет доставлен сотрудниками фонда при поддержке Государственной транспортной лизинговой компании и корпорации "Роскосмос".

"В 2026 году Благодатный огонь будет доставлен в Москву при поддержке Государственной транспортной лизинговой компании самолетом "Валентина Терешкова" госкорпорации Роскосмос"

– пресс-служба фонда Андрея Первозванного

Согласно публикации, в Великую Субботу Благодатный огонь смогут принять представители различных епархий.

В том числе, в 15 храмов столицы и более чем 50 городов по всей стране, уточнили в фонде.

