Православные праздники 2026: когда в России Пасха, Троица, родительские субботы и посты

Главные церковные праздники в 2026 году
В православном календаре всего 18 главных или великих праздников. Среди них самый большой церковный праздник - Пасха или Христово Воскресенье, которое в 2026 году верующие будут отмечать 12 апреля. Среди других праздников - 12 двунадесятых, которые относятся к жизни Иисуса Христа и Богородицы, и 5 недвунадесятых, три из которых не относятся к Деве Марии и Христу.
Двунадесятые и недвунадесятые праздники в 2026 году отмечаем в следующем порядке:
Январь
- 7 января - Рождество Христово
- 14 января - Обрезание Господне (недвунадесятый)
- 19 января - Крещение Господне
Февраль
- 15 февраля - Сретение Господне
Апрель
- 5 апреля - Вход Господень в Иерусалим/Вербное Воскресенье
- 7 апреля - Благовещение Богородицы
Май
- 21 мая - Вознесение Господе
- 31 мая - Троица
Июль
- 7 июля - Рождество Иоанна Предтечи (недвунадесятый)
- 12 июля - День Петра и Павла (недвунадесятый)
Август
- 19 августа - Преображение Господне
- 28 августа - Успение Богородицы
Сентябрь
- 11 сентября - Усекновение главы Иоанна Предтечи (недвунадесятый)
- 21 сентября - Рождество Богородицы
- 27 сентября - Воздвижение Креста Господня
Октябрь
- 14 октября - Покров Богородицы (недвунадесятый)
Декабрь
- 4 декабря - Введение во Храм Пресвятой Богородицы
ВАЖНО: накануне великих праздников обряд венчания в церквях не проводится.
Когда посты в 2026 году?
В 2026 году четыре продолжительных поста:
- Великий пост, предшествующий Пасхе, самый длинный у православных (48 дней), начнётся 23 февраля и продлится до 11 апреля. Неделя до Великого поста, с 16 по 22 февраля - Масленичная неделя или Сырная седмица.
- Петров пост или Апостольский пост накануне дня памяти Петра и Павла начнётся 8 июня и закончится 11 июля. Он продлится 34 дня.
- Успенский пост перед праздником Успения Богородицы начинается 14 августа и завершается через 14 дней, 27 августа.
- Рождественский пост перед Рождеством 2027 начнётся 28 ноября 2026 года и закончится сочельником 6 января 2027 года.
Однодневные посты в 2026 году будут соблюдаться 18 января в Крещенский сочельник, 11 сентября в день Усекновения главы Иоанна Предтечи, а также 27 сентября в день Воздвижения Креста Господня.
- ВАЖНО: в православии также постными считаются среды и пятницы. Ограничения в этот день отменяются только на Святки (7-17 января), в Сырную седмицу, в неделю после Пасхи и в неделю после Троицы.
Когда в 2026 году Родительские субботы?
Родительские субботы - особые дни, когда в храмах и церквях проходят службы, которыми поминают умерших, а верующие стараются сходить на кладбище, начинаются в феврале 2026 года, и всего их будет 7:
- 14 февраля - Вселенская родительская мясопустная суббота (в субботу перед Масленицей). В эту субботу поминают всех православных умерших.
- 7 марта - 2я суббота Великого поста
- 14 марта - 3я суббота Великого поста
- 21 марта - 4я суббота Великого поста
- 21 апреля - Радоница 2026
- 30 мая - Родительская суббота перед Троицей. Троицкая родительская суббота, как и Мясопустная, тоже Вселенская
- 7 ноября - Дмитриевская родительская суббота или родительская суббота перед Покровом.
- ВАЖНО: кроме родительских суббот есть также особые поминальные дни. В 2026 году это 2 февраля - день, когда поминают погибших в годы гонений за веру во Христа, и 9 мая - день поминовения усопших воинов.
Когда дни Святого Николая в 2026 году?
Дни Святого Николая, особенно почитаемого святого православными верующими, в 2026 году следующие:
- 22 мая - отмечается День перенесения мощей Николая Чудотворца. В народе этот праздник называется Никола Вешний или Никола Летний
- 11 августа - Рождество Николая Чудотворца, которое отмечается с середины 2000х годов
- 19 декабря - День (поминовения) Святого Николая или Никола Зимний.
Когда Спасы в 2026 году?
Три августовских праздника, посвященных Спасителю, которые в народе называют Спасами, в 2026 году будут отмечаться:
- Медовый - 14 августа. С него начинается Успенский пост.
- Яблочный - 19 августа в великий двунадесятый праздник Преображения Господня.
- Ореховый - 29 августа, на следующий день после великого двунадесятого праздника Успения Богородицы.
Когда в 2026 году дни Обретения главы Иоанна Предтечи?
Иоанну Крестителю или Иоанну Предтече, последнему пророку Ветхого Завета, который предвозвестил приход Спасителя Иисуса Христа, в православии посвящено 4 праздника: Рождество (День Рождения) 7 июля, День Усекновения главы (день смерти) 11 сентября, а также два дня, которые называют Обретением главы Иоанна Предтечи.
В 2026 году дни Первого и Второго Обретения главы Иоанна Предтечи - это 9 марта, а день Третьего Обретения главы Иоанна Предтечи - 7 июня.
Дни почитания русских святых в 2026 году
В православной церкви есть святые, которые родились в России и дни памяти которых верующие стараются отмечать. В 2026 году эти дни следующие:
- 15 января - День памяти и день обретения мощей Серафима Саровского
- 6 февраля - день Святой Ксении Петербургской
- 2 мая - день памяти Матроны Московской
- 18 июля, 8 октября - День обретения мощей и День смерти Сергея Радонежского
- 12 сентября и 6 декабря - День перенесения мощей и День погребения Александра Невского.