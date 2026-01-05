Православные праздники 2026: когда в России Пасха, Троица, родительские субботы и посты

О главных церковных праздниках, постах, родительских субботах, днях, посвященных самым почитаемым святым в 2026 году - читайте в нашем материале.

Главные церковные праздники в 2026 году

В православном календаре всего 18 главных или великих праздников. Среди них самый большой церковный праздник - Пасха или Христово Воскресенье, которое в 2026 году верующие будут отмечать 12 апреля. Среди других праздников - 12 двунадесятых, которые относятся к жизни Иисуса Христа и Богородицы, и 5 недвунадесятых, три из которых не относятся к Деве Марии и Христу.

Двунадесятые и недвунадесятые праздники в 2026 году отмечаем в следующем порядке:

Январь

7 января - Рождество Христово

14 января - Обрезание Господне (недвунадесятый)

19 января - Крещение Господне

Февраль

15 февраля - Сретение Господне

Апрель

5 апреля - Вход Господень в Иерусалим/Вербное Воскресенье

7 апреля - Благовещение Богородицы

Май

21 мая - Вознесение Господе

31 мая - Троица

Июль

7 июля - Рождество Иоанна Предтечи (недвунадесятый)

12 июля - День Петра и Павла (недвунадесятый)

Август

19 августа - Преображение Господне

28 августа - Успение Богородицы

Сентябрь

11 сентября - Усекновение главы Иоанна Предтечи (недвунадесятый)

21 сентября - Рождество Богородицы

27 сентября - Воздвижение Креста Господня

Октябрь

14 октября - Покров Богородицы (недвунадесятый)

Декабрь

4 декабря - Введение во Храм Пресвятой Богородицы

ВАЖНО: накануне великих праздников обряд венчания в церквях не проводится.

Когда посты в 2026 году?

В 2026 году четыре продолжительных поста:

Великий пост, предшествующий Пасхе, самый длинный у православных (48 дней), начнётся 23 февраля и продлится до 11 апреля. Неделя до Великого поста, с 16 по 22 февраля - Масленичная неделя или Сырная седмица. Петров пост или Апостольский пост накануне дня памяти Петра и Павла начнётся 8 июня и закончится 11 июля. Он продлится 34 дня. Успенский пост перед праздником Успения Богородицы начинается 14 августа и завершается через 14 дней, 27 августа. Рождественский пост перед Рождеством 2027 начнётся 28 ноября 2026 года и закончится сочельником 6 января 2027 года.

Однодневные посты в 2026 году будут соблюдаться 18 января в Крещенский сочельник, 11 сентября в день Усекновения главы Иоанна Предтечи, а также 27 сентября в день Воздвижения Креста Господня.

ВАЖНО: в православии также постными считаются среды и пятницы. Ограничения в этот день отменяются только на Святки (7-17 января), в Сырную седмицу, в неделю после Пасхи и в неделю после Троицы.

Когда в 2026 году Родительские субботы?

Родительские субботы - особые дни, когда в храмах и церквях проходят службы, которыми поминают умерших, а верующие стараются сходить на кладбище, начинаются в феврале 2026 года, и всего их будет 7:

14 февраля - Вселенская родительская мясопустная суббота (в субботу перед Масленицей). В эту субботу поминают всех православных умерших. 7 марта - 2я суббота Великого поста 14 марта - 3я суббота Великого поста 21 марта - 4я суббота Великого поста 21 апреля - Радоница 2026 30 мая - Родительская суббота перед Троицей. Троицкая родительская суббота, как и Мясопустная, тоже Вселенская 7 ноября - Дмитриевская родительская суббота или родительская суббота перед Покровом.

ВАЖНО: кроме родительских суббот есть также особые поминальные дни. В 2026 году это 2 февраля - день, когда поминают погибших в годы гонений за веру во Христа, и 9 мая - день поминовения усопших воинов.

Когда дни Святого Николая в 2026 году?

Дни Святого Николая, особенно почитаемого святого православными верующими, в 2026 году следующие:

22 мая - отмечается День перенесения мощей Николая Чудотворца. В народе этот праздник называется Никола Вешний или Никола Летний

11 августа - Рождество Николая Чудотворца, которое отмечается с середины 2000х годов

19 декабря - День (поминовения) Святого Николая или Никола Зимний.

Когда Спасы в 2026 году?

Три августовских праздника, посвященных Спасителю, которые в народе называют Спасами, в 2026 году будут отмечаться:

Медовый - 14 августа. С него начинается Успенский пост. Яблочный - 19 августа в великий двунадесятый праздник Преображения Господня. Ореховый - 29 августа, на следующий день после великого двунадесятого праздника Успения Богородицы.

Когда в 2026 году дни Обретения главы Иоанна Предтечи?

Иоанну Крестителю или Иоанну Предтече, последнему пророку Ветхого Завета, который предвозвестил приход Спасителя Иисуса Христа, в православии посвящено 4 праздника: Рождество (День Рождения) 7 июля, День Усекновения главы (день смерти) 11 сентября, а также два дня, которые называют Обретением главы Иоанна Предтечи.

В 2026 году дни Первого и Второго Обретения главы Иоанна Предтечи - это 9 марта, а день Третьего Обретения главы Иоанна Предтечи - 7 июня.

Дни почитания русских святых в 2026 году

В православной церкви есть святые, которые родились в России и дни памяти которых верующие стараются отмечать. В 2026 году эти дни следующие: