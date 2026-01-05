Вестник Кавказа

Православные праздники 2026: когда в России Пасха, Троица, родительские субботы и посты

О главных церковных праздниках, постах, родительских субботах, днях, посвященных самым почитаемым святым в 2026 году - читайте в нашем материале.

Главные церковные праздники в 2026 году

В православном календаре всего 18 главных или великих праздников. Среди них самый большой церковный праздник - Пасха или Христово Воскресенье, которое в 2026 году верующие будут отмечать 12 апреля. Среди других праздников - 12 двунадесятых, которые относятся к жизни Иисуса Христа и Богородицы, и 5 недвунадесятых, три из которых не относятся к Деве Марии и Христу. 

Двунадесятые и недвунадесятые праздники в 2026 году отмечаем в следующем порядке: 

Январь

  • 7 января - Рождество Христово
  • 14 января - Обрезание Господне (недвунадесятый)
  • 19 января - Крещение Господне 

Февраль

  • 15 февраля - Сретение Господне

Апрель 

  • 5 апреля - Вход Господень в Иерусалим/Вербное Воскресенье 
  • 7 апреля - Благовещение Богородицы 

Май

  • 21 мая  - Вознесение Господе 
  • 31 мая - Троица 

Июль

  • 7 июля - Рождество Иоанна Предтечи (недвунадесятый) 
  • 12 июля - День Петра и Павла (недвунадесятый) 

Август

  • 19 августа - Преображение Господне 
  • 28 августа - Успение Богородицы 

Сентябрь 

  • 11 сентября - Усекновение главы Иоанна Предтечи (недвунадесятый) 
  • 21 сентября - Рождество Богородицы 
  • 27 сентября - Воздвижение Креста Господня 

Октябрь

  • 14 октября  - Покров Богородицы (недвунадесятый)

Декабрь

  • 4 декабря - Введение во Храм Пресвятой Богородицы 

ВАЖНО: накануне великих праздников обряд венчания в церквях не проводится. 

Когда посты в 2026 году?

В 2026 году четыре продолжительных поста: 

  1. Великий пост, предшествующий Пасхе, самый длинный у православных (48 дней), начнётся 23 февраля и продлится до 11 апреля. Неделя до Великого поста, с 16 по 22 февраля - Масленичная неделя или Сырная седмица. 
  2. Петров пост или Апостольский пост накануне дня памяти Петра и Павла начнётся 8 июня и закончится 11 июля. Он продлится 34 дня. 
  3. Успенский пост перед праздником Успения Богородицы начинается 14 августа и завершается через 14 дней, 27 августа. 
  4. Рождественский пост перед Рождеством 2027 начнётся 28 ноября 2026 года и закончится сочельником 6 января 2027 года. 

Однодневные посты в 2026 году будут соблюдаться 18 января в Крещенский сочельник, 11 сентября в день Усекновения главы Иоанна Предтечи, а также 27 сентября в день Воздвижения Креста Господня. 

  • ВАЖНО: в православии также постными считаются среды и пятницы. Ограничения в этот день отменяются только на Святки (7-17 января), в Сырную седмицу, в неделю после Пасхи  и в неделю после Троицы. 

Когда в 2026 году Родительские субботы?

Родительские субботы - особые дни, когда в храмах и церквях проходят службы, которыми поминают умерших, а верующие стараются сходить на кладбище, начинаются в феврале 2026 года, и всего их будет 7: 

  1. 14 февраля - Вселенская родительская мясопустная суббота (в субботу перед Масленицей). В эту субботу поминают всех православных умерших. 
  2. 7 марта - 2я суббота Великого поста 
  3. 14 марта - 3я суббота Великого поста 
  4. 21 марта - 4я суббота Великого поста 
  5. 21 апреля - Радоница 2026 
  6. 30 мая  - Родительская суббота перед Троицей. Троицкая родительская суббота, как и Мясопустная, тоже Вселенская
  7. 7 ноября - Дмитриевская родительская суббота или родительская суббота перед Покровом. 
  • ВАЖНО: кроме родительских суббот есть также особые поминальные дни. В 2026 году это 2 февраля - день, когда поминают погибших в годы гонений за веру во Христа, и 9 мая - день поминовения усопших воинов. 

Когда дни Святого Николая в 2026 году?

Дни Святого Николая, особенно почитаемого святого православными верующими, в 2026 году следующие: 

  • 22 мая - отмечается День перенесения мощей Николая Чудотворца. В народе этот праздник называется Никола Вешний или Никола Летний
  • 11 августа - Рождество Николая Чудотворца, которое отмечается с середины 2000х годов
  • 19 декабря - День (поминовения) Святого Николая или Никола Зимний. 

Когда Спасы в 2026 году?

Три августовских праздника, посвященных Спасителю, которые в народе называют Спасами, в 2026 году будут отмечаться: 

  1. Медовый - 14 августа. С него начинается Успенский пост. 
  2. Яблочный - 19 августа в великий двунадесятый праздник Преображения Господня.
  3. Ореховый - 29 августа, на следующий день после великого двунадесятого праздника Успения Богородицы. 

Когда в 2026 году дни Обретения главы Иоанна Предтечи?

Иоанну Крестителю или Иоанну Предтече, последнему пророку Ветхого Завета, который предвозвестил приход Спасителя Иисуса Христа, в православии посвящено 4 праздника: Рождество (День Рождения) 7 июля, День Усекновения главы (день смерти) 11 сентября, а также два дня, которые называют Обретением главы Иоанна Предтечи. 

В 2026 году дни Первого и Второго Обретения главы Иоанна Предтечи - это 9 марта, а день Третьего Обретения главы Иоанна Предтечи - 7 июня. 

Дни почитания русских святых в 2026 году

В православной церкви есть святые, которые родились в России и дни памяти которых верующие стараются отмечать. В 2026 году эти дни следующие: 

  • 15 января - День памяти и день обретения мощей Серафима Саровского 
  • 6 февраля - день Святой Ксении Петербургской 
  • 2 мая - день памяти Матроны Московской 
  • 18 июля, 8 октября - День обретения мощей  и День смерти Сергея Радонежского  
  • 12 сентября и 6 декабря - День перенесения мощей и День погребения Александра Невского. 
