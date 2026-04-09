Путин сопереживает Дагестану и Чечне – глава МЧС

Президент России Владимир Путин, по словам главы МЧС, сопереживает вместе с народами Дагестана и Чечни, где объявлен режим ЧС федерального характера из-за мощных наводнений.

По словам министра, только что ему позвонил президент РФ Владимир Путин.

"Он сопереживает вместе с чеченским и дагестанским народами"

– Александр Куренков

Глава МЧС подчеркнул, что по поручению российского лидера он заверяет весь чеченский народ и народ Дагестана, что им непременно будет оказана необходимая помощь. Кроме того, министр пообещал "наладить хорошую жизнь, о которой мечтали и к которой стремились".

Сегодня Куренков вместе с главой Чечни Рамзаном Кадыровым посетил в Гудермесе стройплощадку, где возводятся дома для семей, потерявших жилье в недавних наводнениях. До этого глава МЧС побывал в Дагестане.