Путин сопереживает Дагестану и Чечне – глава МЧС

Российский президент Владимир Путин сопереживает подвергшимся удару стихии народам Дагестана и Чечни, рассказал глава МЧС РФ Александр Куренков.
По словам министра, только что ему позвонил президент РФ Владимир Путин.
"Он сопереживает вместе с чеченским и дагестанским народами"
– Александр Куренков
Глава МЧС подчеркнул, что по поручению российского лидера он заверяет весь чеченский народ и народ Дагестана, что им непременно будет оказана необходимая помощь. Кроме того, министр пообещал "наладить хорошую жизнь, о которой мечтали и к которой стремились".
Сегодня Куренков вместе с главой Чечни Рамзаном Кадыровым посетил в Гудермесе стройплощадку, где возводятся дома для семей, потерявших жилье в недавних наводнениях. До этого глава МЧС побывал в Дагестане.