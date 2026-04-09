В Азербайджане стартовал круглый стол с участием представителей Баку и Еревана

Очередной двусторонний круглый стол начал работу в Азербайджане в рамках инициативы "Мост мира" – в нем участвуют представители гражданских обществ Азербайджана и Армении.
В повестку мероприятия входят нынешнее состояние мирного процесса, работы участников инициативы "Мост мира" в своих странах и полученные результаты, ситуация в регионе.
В рамках особых сессий будут обсуждаться продвижение мира на уровне общества, а также упрочение доверия на новых этапах мирного процесса.
Мероприятия круглого стола будут проходить 10-12 апреля.
Напомним, что ранее сегодня представители гражданского общества Армении прибыли в Азербайджан через делимитированный и демаркированный участок сухопутной границы. При этом были проведены все необходимые процедуры пограничного и паспортного контроля.