Хаменеи обратился к странам Персидского залива

Моджтаба Хаменеи призвал соседние страны правильно выбирать сторону. Его обращение зачитали в эфире телевидения Ирана.

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи обратился к государствам Персидского залива, обращение от его имени распространило иранское государственное телевидение.

"В этот момент я говорю южным соседям Ирана: вы являетесь свидетелями чуда. Поэтому смотрите правильно, понимайте правильно, занимайте правильную сторону и с подозрением относитесь к ложным обещаниям"

– заявление Хаменеи 

В обращении, которое было сделало по случаю 40 дней со дня смерти Али Хаменеи, отца Моджтабы и предыдущего иранского верховного лидера, также подчеркивается, что Исламская Республика намерена требовать репараций за причиненный Ирану ущерб.

Али Хаменеи погиб в Тегеране 28 февраля в результате атаки США и Израиля.

