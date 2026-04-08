Иран выиграл войну с США и Израилем – Хаменеи

В Иране рассчитывают получить компенсации от США и Израиля за причиненный ущерб, следует из заявления верховного лидера ИРИ. Он также отметил, что именно Исламская Республика выиграла эту войну.

Иран будет требовать репарации от Соединенных Штатов и Израиля. Об этом сказано в послании верховного лидера ИРИ Моджтабы Хаменеи, приуроченном к 40 дням с момента гибели прежнего аятоллы Али Хаменеи.

"Все должны знать: мы не оставим в покое преступных агрессоров, напавших на нашу страну. Мы обязательно потребуем репараций за каждый нанесенный ущерб и цену крови мучеников и раненых в этой войне"

– Моджтаба Хаменеи

Он подчеркнул, что Исламская Республика намерена привлечь к ответственности тех, кто причинил стране ущерб.

Верховный лидер ИРИ также заявил о том, что Иран решительно настроен отомстить за гибель Али Хаменеи и других иранцев.

Кроме того, он акцентировал внимание на том, что Иран одержал победу в войне зоне Персидского залива, несмотря на разрушения от вражеских атак и бомбардировок.

"Несмотря на ущерб и удары, нанесенные врагом, наши вооруженные силы превратили войну в великую победу"

– верховный лидер ИРИ