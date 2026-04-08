Иран и США встретятся в Пакистане после предварительных заседаний – СМИ

Иранская делегация намерена провести встречу с США в Пакистане после предварительных заседаний, информируют иранские СМИ.
Иран готов провести переговоры с США только после предварительных заседаний, пишет информационное агентство Tasnimт со ссылкой на источники.
Не исключено, что до основных переговоров иранская сторона встретится с с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, утверждает агентство.
В ходе этой встречи с посредником, Иран намерен поднять вопрос о нарушении условий перемирия Соединенными Штатами.
Напомним, ирано-американские переговоры по урегулированию конфликта должны состоятся сегодня в столице Пакистана Исламабаде.
Делегации обеих стран уже прибыли в страну для участия в предстоящей встречи.