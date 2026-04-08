Вестник Кавказа

Иран и США встретятся в Пакистане после предварительных заседаний – СМИ

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Иранская делегация намерена провести встречу с США в Пакистане после предварительных заседаний, информируют иранские СМИ.

Иран готов провести переговоры с США только после предварительных заседаний, пишет информационное агентство Tasnimт со ссылкой на источники.

Не исключено, что до основных переговоров иранская сторона встретится с с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, утверждает агентство.

В ходе этой встречи с посредником, Иран намерен поднять вопрос о нарушении условий перемирия Соединенными Штатами.

Напомним, ирано-американские переговоры по урегулированию конфликта должны состоятся сегодня в столице Пакистана Исламабаде.

Делегации обеих стран уже прибыли в страну для участия в предстоящей встречи.

 

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.