Иран подтвердил участие в переговорах с США в Исламабаде

Состоялся телефонный разговор Пезешкиана и Шарифа, в котором иранский президент подтвердил намерение Тегерана участвовать в переговорах в Исламабаде в американской стороной.

Участие Ирана в переговорах с представителями США в Пакистане подтвердили в Тегеране, об этом сообщает канцелярия главы правительства Пакистана Шахбаза Шарифа, пакистанский премьер провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

"Президент Пезешкиан поблагодарил премьер-министра и высоко оценил усилия пакистанского руководства по достижению временного прекращения огня между Ираном и США, а также передал наилучшие пожелания народу Пакистана. Он подтвердил, что Иран примет участие в переговорах в Исламабаде"

– канцелярия Шарифа

Сообщается, что "теплая и дружественная беседа" премьера Пакистана и президента Ирана длилась 45 минут.

Напомним, переговоры в Исламабаде планируется провести в пятницу, 10 апреля, в ночь на 8 апреля американская и иранская сторона согласились ввести режим прекращения огня на две недели.

