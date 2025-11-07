Прокуратура Стамбула направила в суд обвинительное заключение против правительства Израиля

Прокуроры Стамбула закончили расследование против Кабинета министров Израиля по уголовным делам о преступлениях против человечности и геноциде в секторе Газа: и израильскому лидеру Биньямину Нетаньяху, и руководителям силового блока предложено присудить пожизненное заключение в тюрьме.

Стамбульская прокуратура, пять месяцев назад выписавшая ордеры для ареста председателя правительства и министров Израиля, направила сегодня в суд обвинительные документы, согласно которым заочно арестованных предлагается посадить в тюрьму на пожизненные сроки.

Речь идет о лидере Еврейского государства Биньямине Нетаньяху, главах ряда министерств, включая Исраэля Каца (Минобороны) и Итамара Бен-Гвира (МНБ), а также о начальнике Генерального штаба ЦАХАЛ Эяле Замире. Всего стамбульские прокуроры хотят посадить пожизненно 35 представителей руководства Израиля.

Десятому суду Стамбула предстоит рассмотреть доказательства виновности этих граждан Израиля в совершении преступлений против человечности, геноцида и других правонарушений высшей степени тяжести, пишет Hurriyet.

Собранная стамбульской прокуратурой доказательная база посвящена в первую очередь военным операциям Израиля в секторе Газа; частично она затрагивает задержание кораблей гуманитарной акции "Сумуд", заблокированной израильской стороной на подходах к побережью палестинского анклава.