Вестник Кавказа

В Турции выдали ордер на арест Нетаньяху

В Турции выдали ордер на арест Нетаньяху
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Стамбуле выдали ордер на арест Биньямин Нетаньяху, Исраэля Каца и других представителей израильских властей, которые обвиняются в геноциде.

В Турции выдали ордер на арест израильского премьера Биньямина Нетаньяху и ряда госдеятелей и военных Израиля. Нетаньяху оказался в фокусе внимания генпрокуратуры Стамбула, которая расследует уголовное дело о геноциде. 

Анкара намерена привлечь к ответственности также главу военного ведомства Исраэля Каца, главу национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, начальника Генштаба Эяля Замира, а также командующего ВМС Израиля Давида Саара Саламы. 

Согласно позиции следствия, израильское руководство причастно к гибели мирных жителей Газы, а также масштабным разрушениям в анклаве. Также надзорное ведомство Стамбула расследует эпизод с арестом израильскими властями участников флотилии "Сумуд", которые пытались доставить гуманитарную помощь в Газу.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
255 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.