В Турции выдали ордер на арест Нетаньяху

В Стамбуле выдали ордер на арест Биньямин Нетаньяху, Исраэля Каца и других представителей израильских властей, которые обвиняются в геноциде.

В Турции выдали ордер на арест израильского премьера Биньямина Нетаньяху и ряда госдеятелей и военных Израиля. Нетаньяху оказался в фокусе внимания генпрокуратуры Стамбула, которая расследует уголовное дело о геноциде.

Анкара намерена привлечь к ответственности также главу военного ведомства Исраэля Каца, главу национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, начальника Генштаба Эяля Замира, а также командующего ВМС Израиля Давида Саара Саламы.

Согласно позиции следствия, израильское руководство причастно к гибели мирных жителей Газы, а также масштабным разрушениям в анклаве. Также надзорное ведомство Стамбула расследует эпизод с арестом израильскими властями участников флотилии "Сумуд", которые пытались доставить гуманитарную помощь в Газу.