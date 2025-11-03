Вестник Кавказа

Иран и Турция нарастили импорт российский пшеницы

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Поставки российского зерна за границу снизились на 20% в октябре, однако Иран и Турция увеличили закупки.

Иран и Турция увеличили поставки российской пшеницы в октябре этого года, однако общий объем экспорта зерновых из РФ упал на 20%, рассказала представитель Российского зернового союза Елена Тюрина. 

По словам Тюриной, поставки в Турцию выросли почти вдвое, достигнув 883 тыс тонн. Иран нарастил импорт российского зерна в пять раз, поставки составили около 545 тыс тонн. 

В целом, как отметила эксперт, число покупателей зерна из РФ упало с 50 до 30. Основной импортер – Египет – сократил импорт на 16,3%. В арабскую страну отправили около 1,3 млн тонн зерна в октябре.

