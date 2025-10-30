Вестник Кавказа

Турция и Армения нарастят число авиарейсов

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Армения и Турция договорились увеличить число взаимных авиарейсов, причем они будут выполняться и в Ереван, и в Гюмри, - сообщил сегодня глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

Выступая на ежегодном международном двухдневном мероприятии "Форум Орбели: построение мира и многостороннего сотрудничества", проходящем в столице Армении Ереване, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил: Армения и Турция достигли договоренности увеличить количество авиарейсов между двумя странами.

"Увеличить число рейсов в направлении Еревана и Гюмри, полагаю, из Стамбула и из Анкары"

- Арарат Мирзоян

Авиавласти Армении и Турции все это время в условиях закрытой границы продолжали взаимодействие, что и оказало влияние на оперативное решение проблем коммуникации, отметил министр, констатировав: любое примирение требует времени, это болезненный процесс, который нужно пройти, передает Sputnik Армения.

То же предстоит решить и с торговлей между Турцией и Арменией, которая тоже развивалась, хотя и через третьи страны, добавил глава армянского внешнеполитического ведомства.

