Ереван и Анкара налаживают сотрудничество – Пашинян

Армянский премьер Никол Пашинян заявил о том, что между Арменией и Турцией уже сформировался позитивный диалог.

Председатель правительства Республики Армения Никол Пашинян, выступая на VIII Парижском форуме мира, который проходит с 29 по 30 октября текущего года во Франции, рассказал о прогрессе на пути к установлению дипломатических отношений и открытию границ между Ереваном и Анкарой.

По его мнению, между странами уже есть достаточно перспектив для развития плотного сотрудничества и весь процесс нормализации отношений происходит своевременно и постепенно.

"Мы приближаемся к этапу, когда у нас будут полноценные дипломатические отношения, открытые границы, экономическое и политическое сотрудничество, и мы станем нормальными соседями"

– Никол Пашинян

Кроме того, Пашинян отметил, что Армения готова открыть маршрут для грузовых автомобилей из Турции в Азербайджан, по его мнению, этот проект выгоден всем трем сторонам. Также он отметил недавнее снятие ограничений на транзитные перевозки через Азербайджан и подчеркнул, что высоко ценит это решение Баку.

Также он сказал, что нельзя точно предсказать, как быстро произойдет нормализация отношений Армении и Турции, на это необходимо достаточно большое количество времени.

Стоит отметить, что Турция в качестве обязательного условия для полной нормализации отношений с Арменией требует подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Напомним, что премьер-министр Армении находится в Париже, где принимает участие в VIII Парижском мирном форуме. Он также встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.